"Von der Vision in die Praxis - Industrie 4.0-Umsetzungsprojekte" lautet der Titel der ersten Publikation. Hier geht es um erprobte und ausgereifte vorwettbewerbliche Konzepte, die in konkreten Projekten angewendet werden. Sieben Kooperations- und Umsetzungsprojekte sind dabei von herausragender Bedeutung, zum Bespiel das ‚Recht-Testbed', also wie Unternehmen Industrie-4.0-Anwendungen rechtssicher machen können. Dafür gibt es ein öffentlich zugängliches, digitales Experimentierfeld (Testbed). Es ermöglicht Unternehmen, sichere Geschäftsprozesse in Produktions- und Logistiksystemen zu entwickeln ...

