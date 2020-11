DJ Walmart verkauft sein Argentinien-Geschäft an Grupo de Narvaez

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart trennt sich von seinen Geschäften in Argentinien und verkauft mehr als 90 Filialen an die Grupo de Narvaez. Den Kaufpreis nannte Walmart am Freitag nicht, erklärte aber, der Verkauf werde einen zahlungsunwirksamen Verlust von etwa 1 Milliarde US-Dollar im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2021 zur Folge haben, was größtenteils auf kumulierte Verluste aus den Währungswechselkursen zurückgehe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 09:53 ET (14:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.