München (ots) -- Kollaboration der beiden Berliner Künstler- Latino-Style trifft auf deutschen RnB- QBANO X NKSN - "Cabrio" ist ab Freitag, 06. November 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich Heiße Flows für den eiskalten Winter: Die Berliner Unikate und Szenegrößen QBANO und NKSN schließen sich zu einer einmaligen Kollaboration zusammen und rhymen mit "Cabrio" im südamerikanischen Stil. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 06. November 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Viel mehr als ein fahrbarer Untersatz: Für QBANO und NKSN ist das "Cabrio" der Mittelpunkt ihrer einmaligen Kollaboration. Mit ihrer neuen Single vereinen sie Latino-Rhymes und deutschen RnB. Dabei sind beide Künstler längst keine unbeschriebenen Blätter mehr: QBANO, namhafter Künstler der deutschen Latino-Szene, und NKSN, Vorreiter des deutschen RnB, konnten bereits in der Vergangenheit mit ihren Releases überzeugen. Mit "Cabrio" spielen die beiden Berliner nun ihre Stärken aus - und setzen auf die nötige Coolness gepaart mit musikalischer Energie.Bildmaterial zum Download finden Sie hier (https://we.tl/t-xlikA0Nubr).Das Copyright lautet: El Cartel MusicQBANO X NKSN - "Cabrio" erscheint am 06. November 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von The Orchard.----- Download / Stream-----LINK (https://orcd.co/cabrio)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/vYx7h4amGCw)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4756005