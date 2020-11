Der Händler von Online-Werbung The Trade Desk legt seine Quartalzahlen vor und die können sich sehen lassen: Der Umsatz wuchs auf 216 Millionen Dollar, was ein Plus von 32 Prozent bedeutet. Die Papiere der AKTIONÄR-Empfehlung reagieren mit einem Kurssprung auf mehr als 790 Dollar.Die Corona-Krise bedeutet auch für die Werbebranche Einschnitte. Der Druck, nachzuweisen welche Werbeausgaben sich wirklich lohnen, ist deutlich gestiegen. Gleichzeitig verlagert sich der Konsum von Medien hin zu Streaming-Diensten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...