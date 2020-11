Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ +0,6% auf 83,5, davor 31 Tage ohne Veränderung , Addiko Bank -4,63% auf 8,04, davor 6 Tage im Plus (20,6% Zuwachs von 6,99 auf 8,43), Polytec Group 0% auf 5,7, davor 5 Tage im Plus (11,76% Zuwachs von 5,1 auf 5,7), ATX -1,04% auf 2153,23, davor 5 Tage im Plus (6,96% Zuwachs von 2034,19 auf 2175,83), ATX Prime -0,84% auf 1103,05, davor 5 Tage im Plus (6,99% Zuwachs von 1039,68 auf 1112,38), Wienerberger -2,97% auf 22,86, davor 5 Tage im Plus (9,79% Zuwachs von 21,46 auf 23,56), Wolford -0,75% auf 6,65, davor 5 Tage im Plus (19,64% Zuwachs von 5,6 auf 6,7), Rosgix -0,18% auf 2907,92, davor 5 Tage im Plus (0,64% Zuwachs von 2894,71 auf 2913,18), Verbund -1,75% auf 53,25, davor 5 Tage im Plus (11,16% Zuwachs von 48,76 auf 54,2), Andritz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...