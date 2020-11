Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 6 novembre/November 2020) - BellRock Brands Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Dixie Brands Inc. (DIXI.U), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Issuer is an United States multi-state cannabis CPG company that reaches over 113 million Americans across California, Colorado, Florida, Illinois, Maryland, Nevada, Michigan and Oklahoma, with a portfolio of cannabis brands.

_________________________________

BellRock Brands Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Dixie Brands Inc. (DIXI.U), a été approuvé pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'émetteur est une société multi-états de cannabis CPG aux États-Unis qui atteint plus de 113 millions d'Américains à travers la Californie, le Colorado, la Floride, l'Illinois, le Maryland, le Nevada, le Michigan et l'Oklahoma, avec un portefeuille de marques de cannabis.

Issuer/Émetteur: BellRock Brands Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BRCK.U Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 1 063 064 635 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 860 553 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 07987E 10 1 ISIN: CA 07987E 10 1 6 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 25545P103/CA25545P1036 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: US$/$USD Trading Date/Date de negociation: le 9 novembre/November 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for BRCK.U. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com