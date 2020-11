München (ots) - Sogar Trainer-Legende Svetislav Pesic lobt seinen Ex-Klub! Der FC Bayern marschiert in der EuroLeague und hat auch für den BBL-Saisonstart gegen Vechta (Sonntag ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport) ein klares Ziel: "Die Deutsche Meisterschaft ist Prio 1", so Paul Zipser nach dem 74:59 gegen Belgrad bei MagentaSport und nicht mal 48 Stunden vor dem nächsten Spiel: "Vechta ist immer ein Team, das Basketball spielen will!" Trainer Andrea Trinchieri lobte nach dem 5. Erfolg in der EuroLeague: "Das war erneut ein großer Sieg. Lasst uns so weitermachen!" Meister Berlin trifft im zweiten Spiel nach der zweiwöchigen Corona-Zwangspause am Sonntag ab 14.45 Uhr auf Frankfurt. MagentaSport zeigt alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga live.Unterschiedlicher könnten die Verfassungen der beiden ersten Titelanwärter kaum sein. Berlin kämpft nach der Corona-Auszeit mit einem Trainingsrückstand, der beim 67:103 gegen Real Madrid in der EuroLeague mehr als deutlich wurde. ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi erklärte bei MagentaSport: "Es ist natürlich schwierig, aber wir müssen es annehmen. Und wir nehmen es an." Frankfurt wird am Sonntag ein guter Prüfstein sein.Ganz anders die Situation beim FC Bayern. "Die Mannschaft ist in einer guten Frühform", befand der ehemalige FCB-Coach Svetislav Pesic und zollte außerdem Andrea Trinchieri Respekt: "Er ist sicher einer der besten Trainer in der EuroLeague." Trinchieri lobte "nach der Abwehrschlacht" gegen Belgrad indes sein Team: "Das ist erneut ein großer Sieg, das ist erneut Sieg der Mannschaft!" Und die gibt sich fokussiert. "Wir dürfen nicht den gleichen Fehler wieder machen - wir gewinnen in der EuroLeague und verlieren im Pokal", mahnte Paul Zipser: "Die Deutsche Meisterschaft ist Prio 1!"Die easyCredit BBL live bei MagentaSport:BBL-Spieltag 1 am Samstag, 7.11.20Ab 20.15 Uhr: s.Oliver Würzburg - ratiopharm UlmBBL-Spieltag 1 am Sonntag, 8.11.20Ab 14.45 Uhr: ALBA Berlin - FRAPORT SKYLINERS, Hamburg TOWERS - Brose Bamberg, Basketball Löwen Braunschweig - EWE Baskets OldenburgAb 17.45 Uhr: FC Bayern München - RASTA VechtaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4756157