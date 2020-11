In dieser Woche gab es eine der großen Kaufchancen des Jahres 2020. Corona hat den DAX unter 11.400 Punkte geschickt. Wer Absicherungen und/oder Cash zur Verfügung hatte, konnte in den Depots nachlegen. So haben wir es auch gemacht, obwohl wir natürlich noch etwas Puffer für weitere Rückschläge übrig hatten. Hellsehen gehört nicht zu unserem Konzept ...

