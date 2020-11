Baidu (WKN: A0F5DE) und MercadoLibre (WKN: A0MYNP) sind bekannte Aktien für Anleger, die auf Schwellenländer setzen. Baidu besitzt die größte Suchmaschine in China und MercadoLibre ist der größte E-Commerce-Anbieter in Lateinamerika. Doch in den letzten drei Jahren sind die Aktien von Baidu um fast 50 % gesunken. Das Kerngeschäft Werbung ist schlicht verkümmert. Die Aktien von MercadoLibre sind derweil um etwa 440 % gestiegen. Mehr und mehr Lateinamerikaner kaufen mittlerweile online ein. Wird MercadoLibre ...

