Stuttgart (ots) - "SWR Schlager - Die Show" - so heißt die große Samstagabend-Show zum Start des neuen Multimediaformats, die am Samstag, 7. November 2020, im Auftrag des SWR von Kimmig Entertainment in den Bavaria Film Studios in München aufgezeichnet und am Samstag, 5. Dezember 2020, um 20:15 Uhr 120 Minuten lang im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird. Gefeiert wird das kürzlich neu gestartete Format "SWR Schlager": Auf Instagram, Facebook, Youtube und eigener Homepage berichtet SWR Schlager tagesaktuell über die Stars der Szene und richtet sich dabei auch an jüngere Schlagerfans.Neues Moderatoren-Doppel, das es in dieser Kombination noch nicht gegeben hatModeriert wird die Show von zwei echten Profis: Schlagerstar Beatrice Egli und Allround-Talent Alexander Klaws. Ein Doppel, das es in dieser Kombination noch nicht gegeben hat. Beide können auf erfolgreiche Moderationen zurückblicken und für beide begann die steile Karriere mit einem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Die 1988 in der Schweiz geborene Beatrice Egli gewann 2013. Daraus folgte der erste Plattenvertrag und ihr Nummer-eins-Hit "Mein Herz". Etliche Musikpreise, sowie Silber, Gold und Platin für diverse Erfolgsalben, machten sie mittlerweile zu einer der erfolgreichsten Schweizer Künstler*innen. Alexander Klaws, geboren 1983 in Ahlen, war 2003 der Sieger der ersten DSDS-Staffel. Auch für ihn ging es anschließend steil bergauf. Seine Singles und Alben eroberten die deutschen Charts. Auch als Musicaldarsteller, Schauspieler und Moderator macht Klaws eine gute Figur. Zu "Deutschland sucht den Superstar" kehrte er in diesem Jahr (2020) zurück - dieses Mal als Moderator der Liveshows.Das erwartet die Zuschauer*innen: jede Menge gute UnterhaltungFür die neue Fernseh-Sendung "SWR Schlager - Die Show" haben Beatrice Egli und Alexander Klaws viele kurzweilige Aktionen, Talks, MAZ-Beiträge und Interaktionen mit Künstlern, Fans und Followern vorbereitet. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer*innen vor allem auf eines freuen: jede Menge Musik von großartigen Gästen. Neben Howard Carpendale, Vanessa Mai und Ramon Roselly werden unter anderem Giovanni Zarrella, Sonia Liebing, Eloy de Jong, Jürgen Drews und viele andere Schlagergrößen zu Gast sein.SWR Schlager im Netz, auf Facebook, Instagram und YoutubeSWR Schlager ist mehr als nur Information, es ist vielmehr ein wahres Schlager-Universum: Via Homepage, Facebook-Seite, Instagram-Plattform und auf Youtube können Fans ihren Stars ganz nahekommen und direkt mit ihnen interagieren. Sie können Fragen stellen, kommentieren und ihren Lieblingen zum Geburtstag gratulieren. Kurze Videos geben spannende Einblicke ins Privatleben der Schlagergrößen. Auf der neuen Webseite SWR.de/schlager lassen sich alle Schlager-News in Ruhe nachlesen. Besonders beliebt sind die "Weekend-Vibes" - das Wochenende der Stars in Bildern - und die Links zu den aktuellen Musikvideos und zu der Rubrik "Schlagerstars und die Liebe".Immer donnerstags ab 17 Uhr gibt es eine neue Folge des Laufband-Talks mit Vanessa Mai "On Mai Way". Parallel zur Ausstrahlung von "SWR Schlager - Die Show" am 5. Dezember im SWR Fernsehen sind auch alle sechs Folgen der sportlichen Interview-Reihe in der ARD Mediathek abrufbar.Kostenfreie Fotos über ARD-Foto.deInformationen und weiterführende Links http://swr.li/schlager-die-show, SWR.de/schlager, facebook.com/SWRSchlager, instagram.com/SWRSchlager sowie youtube.com/SWRSchlagerSWR Pressekontakte:Marion Erös, Tel. 0711 929 14296, marion.eroes@SWR.de (mailto:marion.eroes@SWR.de)Sandra Christ, Tel. 0711 929 11038, sandra.christ@SWR.de (mailto:sandra.christ@SWR.de)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4756510