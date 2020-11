DJ Musk bringt Internet aus dem All nach Deutschland - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Elon Musk hat nach Informationen der Welt am Sonntag in Frankfurt am Main einen Stützpunkt für sein Internet-aus-dem-All-Angebot Starlink gegründet. Laut einem entsprechenden Handelsregistereintrag soll die Starlink Germany GmbH Dienstleistungen für Internetverbindungen sowie den Verkauf oder die Vermietung des benötigten Zubehörs anbieten. Musk baut bereits ein Tesla-Autowerk in Deutschland.

Das Starlink-Projekt ist das bislang größte privatwirtschaftliche Satellitenprogramm der Geschichte. Musk hat über seine Raumfahrtfirma SpaceX und mit seiner Rakete Falcon in nur 17 Monaten rund 900 Starlink-Satelliten in den Weltraum geschossen. Eine erste Ausbaustufe sieht eine weltumspannende Flotte von knapp 1600 Satelliten vor. Bis 2027 könnten knapp 12.000 Satelliten ins All gebracht werden. Erste Testnutzer des Dienstes müssen in den USA für die Grundausstattung 499 Dollar plus monatlich 99 Dollar bezahlen.

In den USA ist der Verkauf von kleinen Satellitenantennen für die Starlink-Dienste kürzlich in einer Erprobungsphase angelaufen. Musk erklärte, dass er nach Nordamerika im kommenden Frühjahr die Dienste auch in Europa anbieten will.

November 08, 2020

