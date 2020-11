Vevey (awp) - Nestlé baut seine Präsenz in Grossbritannien weiter aus. Der Nahrungsmittelkonzern übernimmt die Mehrheit an dem in London ansässigen Unternehmen Mindful Chef, wie einer Medienmitteilung von Nestlé UK vom späten Freitagabend zu entnehmen ist. Angaben zur Höhe der Beteiligung und zu finanziellen Details werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...