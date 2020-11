DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/7. und 8. November 2020

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Chef der Aareal lässt Aufgaben ruhen - gesundheitliche Gründe

Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, kann seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, kann er für voraussichtlich drei bis vier Monate seinen Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht mehr nachkommen.

Traton übernimmt Navistar für 44,50 Dollar je Aktie

Traton hat nun den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem US-LKW-Hersteller Navistar unterzeichnet. Demnach soll die VW-LKW-Tochter die nicht bereits gehaltenen Navistar-Stammaktien für einen Preis von 44,50 Dollar je Stück erwerben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Traton sowie die Gremien des VW-Konzerns haben der Transaktion zugestimmt. Aktuell hält Traton bereits etwa 16,7 Prozent an Navistar.

Nemetschek will Milliarden-Umsatz - auch mit Zukäufen

Der Bausoftware-Anbieter Nemetschek will unter seinem neuen Chef Axel Kaufmann mittelfristig die Milliardenschwelle beim Umsatz erreichen und sieht sich auf dem Weg dorthin auch für große Zukäufe gerüstet. "Wir sind in eine Größenordnung hineingewachsen, in der wir große und mittelgroße Zukäufe stemmen können", sagte Kaufmann.

Mainfirst ist nun Stifel Europe

Das Frankfurter Brokerhaus Mainfirst firmiert um. Nach dem Abschluss der vor zwei Jahren angekündigten Übernahme durch die hierzulande mangels Präsenz bis dato wenig bekannte US-Finanzdienstleistungsholding Stifel Financial firmiert die Gesellschaft ab heute als Stifel Europe Bank.

Berkshire Hathaway steigert Quartalsgewinn um 82 Prozent

Berkshire Hathaway hat im dritte Quartal einen Nettogewinn von 30,14 Milliarden Dollar erzielt. Das sind 82,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie liegt bezogen auf die A-Aktien bei 18.994 Dollar, bezogen auf die B-Aktien bei 12,66 Dollar. Während das Ergebnis aus Kapitalanlagen und Derivaten mit 24,77 Milliarden Dollar fast 3 mal so hoch ausfiel wie im dritten Quartal des vergangenen Jahres, gingen die Gewinne aus dem operativen Geschäft der Beteiligungen um 32 Prozent auf 5,478 Milliarden Dollar zurück.

Rückschlag für Biogen - FDA-Komitee zweifelt an Alzheimer-Mittel

Das zuständige FDA-Komitee hat sich gegen eine Zulassung des neuen Biogen-Alzheimer-Medikaments Aducanumab ausgesprochen. Die Empfehlung ist zwar für die Zulassungsbehörde nicht bindend, häufig folgt die FDA aber den Ratschlägen der Komitees.

Musk bringt Internet aus dem All nach Deutschland

Elon Musk hat nach Informationen der Welt am Sonntag in Frankfurt am Main einen Stützpunkt für sein Internet-aus-dem-All-Angebot Starlink gegründet. Laut einem entsprechenden Handelsregistereintrag soll die Starlink Germany GmbH Dienstleistungen für Internetverbindungen sowie den Verkauf oder die Vermietung des benötigten Zubehörs anbieten.

Costa-Chef: Kreuzfahrten könnten bis zu 15 Prozent teurer werden

Die Preise für Kreuzfahrten könnten nach der Corona-Pandemie spürbar steigen. "Es ist denkbar, dass Kreuzfahrten 10 bis 15 Prozent teurer werden", sagte Michael Thamm, Chef von Europas größtem Kreuzfahrtanbieter Costa und der Rostocker Reederei Aida.

