Liebe Leute! Mit Anfang Dezember geht die Opening Bell in die nächste "Season", die von Dezember 2020 bis Ende März 2021 läuft. Wir belassen die Bell mit dem Claim "Choose Optimism" und bleiben bei Long Distance. "In Covid-Zeiten ist das tägliche Läuten für http://www.openingbell.eu nicht mehr möglich, daher bitten wir um Zusendung eines Fotos in weissem Shirt, auf dem man so tut, als würde man die Opening Bell läuten. Dutzende Beispiele (vom CEO bis zum Weltmeister) gibt es unter https://photaq.com//page/index/3781 . Wir montieren also die Bell nachträglich in die Hand und der Claim "Choose Optimism" passt dieser Tage perfekt, wurde von uns in der Krise 2008 erfunden." Wir suchen bis zu 10 Supporter, die wir für ...

