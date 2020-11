BERLIN (dpa-AFX) - "Welt" zum 9. November:



"Es gibt mindestens sechs Millionen Gründe, an diesen Tag zu erinnern. Vorausgesetzt, die für dessen Protokoll Zuständigen hätten etwas aus der Geschichte gelernt. Haben sie aber nicht. Die Erinnerung an die "Reichspogromnacht" ist zur hohlen, wohlfeilen Routine verkommen, wie es der 17. Juni war, der "Tag der deutschen Einheit". (...) Soll der 9. November einen Hauch von Sinn und Glaubwürdigkeit haben, müsste er der "Erinnerung" an das Heute dienen. Unter anderem daran, dass den Armeniern zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ein Genozid droht und sie von Europa genauso im Stich gelassen werden wie die Juden in den 30er-Jahren."/be/DP/he