REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Biden und die Klimapolitik:

"Dass Biden die Rückkehr der USA in internationale Projekte und Abkommen ankündigte, sollte gleichfalls Mut machen. Freilich wäre es etwa mit dem formalen Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen längst noch nicht getan. Viele Millionen Amerikaner sind dem Leugner der globalen Klima-Herausforderung, Trump, auf den Leim gegangen. Viele Wirtschaftszweige, mit Millionen Jobs, ignorieren die Notwendigkeit nachhaltig zu wirtschaften, statt weiterhin ungehemmt Treibhausgase in die Luft zu pusten."/be/DP/he