FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 09. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: QSC, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PWO, 9Monatszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Noratis AG Ende der Zeichnungsfrist

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

22:00 USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Videokonferenz der EU-Handelsminister

Thema sind u.a. die Handelsbeziehungen der EU zu den USA und China und die Fortschritte bei der aktuellen umfassenden Überprüfung der EU Handelspolitik 08:30 Doorstep Minister Peter Altmaier und EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis 14:00 Pk Altmaier und Dombrovskis

12:30 DEU: Telefon-Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) anlässlich Vorstandssitzung 14:30 DEU: Vorstand der IG Metall gibt Forderungsempfehlung zu bevorstehender Tarifrunde Metall und Elektro °

