"Wir glauben, dass sich die Out-Performance in den europäischen Peripherieländern im Vergleich zu den Kernländern mittelfristig fortsetzen wird" Paolo, die Zinssätze in Europa sind auf einem absoluten Tiefstand. Dennoch hat der Epsilon Fund - Euro Bond in den ersten zehn Monaten des Jahres ein Wachstum von 5,51% (Institutional class) / 5% (Retail class) (per 31. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...