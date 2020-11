Eine Impfung gegen den Corona-Virus rückt näher. Viele fragen sich nun wie wird sich das auf den Goldpreis auswirken Das Thema, wie ein erfolgreicher Covid-19-Impfstoff sich auf den Goldpreis auswirken könnte, ist unter Experten umstritten. Manch einer sieht den Goldpreis fallen, andere wiederum prognostizieren das Gegenteil. So geht etwa Ronald Stoeferle, bekannter Autor ("In Gold We trust"), Analyst und Goldkenner davon aus, dass ein Impfstoff eine Inflationswelle auslösen dürfte. Dem Goldpreis ...

