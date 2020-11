Auch wenn die Auszählungen der Stimmung bei der US-Präsidentschaftswahl bis Freitagabend noch nicht vollständig erfolgt waren, gab es doch im Vorfeld schon eine Art Wahlparty am Aktienmarkt. Diese wird nun mit der Verkündung am Wochenende noch einmal fortgesetzt. Voraussetzungen für die neue Handelswoche An Volatilität mangelt es dem Aktienmarkt momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...