Der am Wochenende verkündete Wahlsieg Joe Bidens über Amtsinhaber Donald Trump bescherte dem gelben Edelmetall einen positiven Start in die neue Handelswoche.Die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Konjunkturpaket für die US-Wirtschaft hat sich damit deutlich erhöht und den Dollarindex auf den niedrigsten Stand seit April 2018 abrutschen lassen. Daneben sorgt aber auch die aktuelle Pandemie-Lage und die damit verbundenen Unsicherheiten für erhebliches Interesse am Krisenschutz Gold. Laut ...

