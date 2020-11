Jeden Montagmorgen berichtet t3n-Chefredakteur Luca Caracciolo über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um die US-Wahl, den digitalen Euro und ein stylisches E-Bike. Am Samstag stand es dann fest: Joe Biden hat die US-Wahl gewonnen. Donald Trump will das nicht wahr haben und wettert noch immer über eine "gestohlene Wahl" und "illegale Stimmen." Twitter markiert jede seiner Falschbehauptungen entsprechend, sein Feed wirkt wie eine Liste voller Fehler. Was zeigt: Das Internet hat sich - bis jetzt zumindest - gut geschlagen. Die Social-Media-Plattformen waren ...

