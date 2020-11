Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Und das trotz Lockdown und US-Wahl. Der DAX schloss von Montag bis Donnerstag teils deutlich im Plus. Erst am Freitag musste er abgeben. Am Ende notierte er bei 12.480 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Tesla.