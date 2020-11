Die letzte große Aufwärtsbewegung beim Euro zum US-Dollar wurde zwischen April und Mitte August abgespielt, in diesem Zeitraum gewann der Euro gegenüber dem US-Dollar gut 12,9 Prozent an Wert auf 1,2010 USD hinzu. Nur wenig später stellte sich eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, der Tiefpunkt wurde in der abgelaufenen Woche um 1,16 USD markiert. Nur wenig später schoss der Euro wieder erneut an die entscheidende Triggermarke von 1,1872 USD aufwärts, die gegen Ende Oktober allerdings noch nicht aktiviert werden konnte. Dieses Szenario scheint erst für diese Woche vorgesehen zu sein und würde auf Sicht der nächsten Wochen und Monate wieder einen steigenden Euro mit entsprechenden Long-Chancen implizieren.

Doppelboden verleiht Auftrieb

Abgesehen von dem Doppelboden um 1,16 USD aus September und November dieses Jahres spielte die Konsolidierung der letzten zwei Monate eine wichtige Rolle. Diese präsentiert sich nämlich als bullische Flagge, Notierungen oberhalb von 1,1872 USD dürften einen Rücklauf zunächst ...

