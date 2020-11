Köln (ots) - "Noch keine Geschenkideen?" - mit dieser Herausforderung beginnt bei vielen der jährliche Weihnachtsstress. Damit diese Zeit für Sie so entspannt wie möglich wird, bietet Smyths Toys Superstores die 10 angesagtesten Geschenkideen aus der Spielwarenwelt für Sie im Überblick. Sichern sie sich also jetzt die besten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, denn Vorfreude ist die schönste Freude!Damit jeder für das diesjährige Weihnachtsgeschenk-Einkaufen bestens vorbereitet ist und Eltern und Kinder die fröhliche und besinnliche Vorweihnachtszeit genießen können und sich den schönen Dingen wie Weihnachtslieder hören, Plätzchen backen und Schlittschuh fahren widmen können, präsentiert Smyths Toys Superstores Oscar's Top Toys zu Weihnachten mit den angesagtesten Spielzeugartikeln zum Spielen, Toben, Kuscheln, Basteln, Bauen und Staunen.Damit Eltern, Großeltern und Schenkfreudige bei der Vielzahl an tollen Spielsachen nicht den Überblick verlieren und auf einen Blick über die neuesten Trends und aktuellen Lieblingsthemen informiert sind, haben wir hier einmal die beste Auswahl an Artikeln in der Top Toys Liste zusammengestellt. Somit hat die lange Suche nach dem perfekten Geschenk ein Ende, besuchen Sie uns in einem unserer Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder Online unter smythstoys.com. Oder nutzen Sie Online unsere Click & Collect Funktion und holen Sie Ihre Bestellung noch am gleichen Tag bequem im Markt in Ihrer Nähe ab. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Lassen Sie sich von der Top Toys Liste von Smyths Toys Superstores als Ideengeber und Inspiration verzaubern, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen sowie Kinderherzen höherschlagen zu lassen. Denn unser Überblick aller Top Toys 2020 verschafft allen Schenkenden Anregungen für diesjährige Geschenkideen für ihre Liebsten."Top Toys 2020" - Die besten Geschenkideen für Klein und Groß"LEGO Super Mario 71360 Abenteuer mit Mario Starterset" - von LEGO Masters - Das LEGO Super Mario Abenteuer mit Mario Starterset ermöglicht es Kindern, sich in der echten Welt mit ihrem Lieblingscharakter zusammenzuschließen. Spieler verdienen sich virtuelle Münzen, indem sie LEGO Mario vom Startrohr über eine kreiselnde Plattform, verschiedenen Wolkenplattformen und den ?-Block zur Zielstange bewegen und ihn mit den Spielzeugfiguren Gumba und Bowser Jr. kämpfen lassen. (Altersempfehlung: ab 6 Jahren)"L.O.L. Surprise! O.M.G. Remix 4-in-1 Flugzeug Spielset" - von L.O.L. Surprise -Reisen Sie stilvoll im L.O.L. Surprise! O.M.G. Remix 4-in-1 Flugzeug. Das 4-in-1-Flugzeug bringt unsere Superstar B.B.s zum ultimativen Konzert - der "Extra Tour"! Alle besteigen das Flugzeug und unsere Püppchen entspannen auf einem langen Flug zum nächsten Konzert. Die Flugzeugkabine kann sich außerdem in ein Fahrzeug verwandeln, um zum Konzert zu fahren. Aber plötzlich sind alle von der Musik inspiriert und unsere Musikerinnen müssen einen neuen Song aufnehmen! Dazu lässt sich das Flugzeug in ein Aufnahmestudio mit Mischpult verwandeln! Und wenn es nach dem Konzert Zeit zum Schlafen ist, lassen sich die Sitze zurückklappen und alle können ihren Schönheitsschlaf genießen (Altersempfehlung: ab 6 Jahren)"Jurassic World brüllender Tyrannosaurus Rex" - von Jurassic World -Erlebe die Dino-Action aus Jurassic World auf eine ganz neue Art und Weise! Sowohl der Kopf als auch der Schwanz sind beweglich und der T- Rex beginnt zu brüllen sobald du den Knopf auf seinem Kopf drückst. Durch seine detailtreue ist der Tyrannosaurus Rex wirklich furchteinflößend und Dino-Fans werden auf ihre Kosten kommen. Für noch mehr Dinosaurier Action kann die App heruntergeladen werden. Sobald der T-Rex gescannt wurde erwacht in der App zum Leben. (Altersempfehlung: ab 4 Jahren)"Paw Patrol Mighty Pups Aussichtsturm" - von Paw Patrol - Die Mighty Hundewelpen sind bereit für spannungsgeladene Missionen im PAW Patrol Mighty-Wachturm! Oben auf dem Mighty Wachturm finden alle sechs Mighty Pups (jeweils separat erhältlich) auf der Plattform Platz. Jeder der Superhelden wird auf die Stelle gesetzt, die in seiner Uniformfarbe aufleuchtet! Wenn Ärger droht, aktivieren die Tasten auf dem Bedienfeld des Turmes echte Lichter und Sounds, damit Ryder den Welpen eine Mission aufträgt: Die Plattformleuchten blinken und wählen den richtigen Welpen für die jeweilige Aufgabe aus. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)"Star Wars The Mandalorian Baby Yoda" - von Star Wars - Lernen Sie den süßesten Charakter aus Star Wars kennen: den Mandalorianer - The Child. Dieses bezaubernde Star Wars Plüschspielzeug wird dich sofort verzaubern. Der Mandalorianer, ein Kopfgeldjäger, wird zum unwahrscheinlichen Beschützer des Kindes das aussieht wie ein Baby Yoda. (Altersempfehlung ab 3 Jahren)"Present Pets Fancy" - Plüschtier mit Funktion - Eine tierische Überraschung mit absolutem WOW-Effekt: Die Present Pets sind bezaubernde, interaktive Haustiere aus Plüsch, die sich von selbst aus ihrer Geschenk-Verpackung befreien. Erst rappelt es im Karton und dann kommen die niedlichen Present Pets nach und nach heraus! Erst dann ist zu sehen, welche Fell-Farbe sie haben! (Altersempfehlung: ab 5 Jahren)"GraviTrax PRO Starter-Set Vertical" - von Ravensburger - Noch mehr neue Elemente - noch mehr Möglichkeiten! Baue Streckenverläufe in mehreren Ebenen über- und untereinander und führe Strecken durch Säulen hindurch, statt außen herum zu bauen! Konstruiere geschickt und lasse die Kugel auf ihrem Weg Durchfahrtstunnel passieren. Noch mehr neue Elemente - noch mehr Möglichkeiten! Das neue GraviTrax PRO Starter-Set Vertical beinhaltet alles, was du brauchst, um eine im wahrsten Sinne hervorragende Bahn zu bauen! Überwinde bisherige Grenzen und setze neue! (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)"Barbie 3-in-1 Super Abenteuer-Camper mit Zubehör" - von Mattel - Der Barbie 3-in-1 Camper von Mattel bietet einen umfangreichen Spielspaß. Du kannst das Wohnmobil sehr leicht in ein Pick-Up und einen Boot verwandeln. Damit kannst du sehr viele Abenteuer in der Natur erleben. Dieser Barbie Camper bietet besonders viel Abwechslung. Barbie und ihre Freundinnen können indem Wohnbereich relaxen. Dazu gibt es eine Terasse mit einem Pool zum Schwimmen und Sonnen, ein Badezimmer, eine Küche mit vielen Utensilien und vieles mehr. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)"PLAYMOBIL 70341 Mein großer Erlebnis-Zoo" - von Playmobil - Das Spieleset 70341 Mein großer Erlebnis-Zoo von PLAYMOBIL bietet alles, was man von einem aufregenden Tag im Zoo erwartet: viele Tiere aus fernen Ländern, begeisterte Besucher und natürlich ein Souvenir- Stand für die Erinnerung zum Mitnehmen. Mit dem PLAYMOBIL-Set Mein großer Erlebnis-Zoo ist lange währender Spielspaß garantiert und viele kreative Spielideen möglich. (Altersempfehlung: ab 4 Jahren)"Schleich 42466 Große Pferdeschau" - vom Schleich Horse Club - Auf Lakeside findet die Große Pferdeshow von Schleich Horse Club statt! Alles wird für die große Pferdeschau vorbereitet, die Arena dekoriert und die Mädchen machen sich im Zelt für die Show hübsch. Es ist Showtime! Im Scheinwerferlicht führen sie die Pferde vom Paddock über den Teppich zum Tisch der Jury. Was wird auf den Wertungstafeln stehen? Zum Glück gibt es nur Gewinner, denn außer dem Pokal werden auch Siegerschleifen verliehen! (Altersempfehlung: ab 5 Jahren)Viele weitere Geschenkideen finden Sie im Smyths Toys Superstores Weihnachtskatalog sowie in unserem Online Shop unter www.SmythsToys.com (http://www.SmythsToys.com).Über Smyths ToysDas vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.SmythsToys.com (http://www.SmythsToys.com).PRESSEKONTAKT FÜR DIE SMYTHS TOYS EU HQ LTD.Smyths Toys Deutschland GmbH & Co. KGPressestelleKöhlstrasse 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@smythstoys.comWebseite: www.smythstoys.comOriginal-Content von: Smyths Toys GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17620/4756799