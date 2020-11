Novartis-Verwaltungsratschef rechnet mit sinkenden Medikamentenpreisen in USA (NZZ am Sonntag)Societe Generale will 600 Stellen streichen (Les Echos) Traton übernimmt Navistar für 44,50 Dollar je Aktie Airbus erhält im Oktober Aufträge für 11 Flugzeuge Chef der Aareal lässt Aufgaben ruhen - gesundheitliche Gründe Deutsche Bank will rund 50 Postbank-Filialen schließen (HB) Bilfinger SE: ENA Investment Capital erhöht seine Beteiligung auf 12,00% am Grundkapital HolidayCheck Group AG mit leichter Umsatzbelebung im 3. Quartal - Kostensparmaßnahmen zeigen erste Wirkung Infineon - Q4 Umsatz 2,49 Mrd (Prog 2,493) , Segmenterg. 379 Mio (Prog 363) Die FWB hat beschlossen, die Notierung der Mologen AG im regulierten Markt mit Ablauf des 26.11 einzustellen ...

