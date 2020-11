Heutzutage leben die Menschen in einer zunehmend kontaktlosen Welt. Dabei ist es wichtiger denn je, die Bewegungen von Menschen sowie ihre Kontakte mit anderen zu beobachten und zu analysieren. Allerdings führt das zu einem vermehrten Einsatz sensorbasierter Technologie mit großer Reichweite (LoRa) und geringer Leistungsaufnahme; diese Technik kann in Echtzeit genaue und aussagekräftige Informationen über besonders stabile Wide Area Networks (WANs) sammeln und übertragen. LoRa-basierte Netzwerke haben sich im Lauf der letzten Jahre weiterentwickelt; immer häufiger kommen sie weltweit in verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...