=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Heinz Norbert Nettesheim (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Andritz AG LEI: 549300VZKC61IR5U8G96 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000730007 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktien Geschäftsart: Kauf Datum: 06.11.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: XETRA Währung: Euro Preis Volumen 29,7826 2.000 Gesamtvolumen: 2.000 Gesamtpreis: 59.565,20 Durchschnittspreis: 29,7826 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Dr. Michael Buchbauer Head of Group Finance Tel.: +43 316 6902 2979 Fax: +43 316 6902 465 mailto:michael.buchbauer@andritz.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

November 09, 2020