Die Analysten von Oddo BHF reduzieren Verbund von "Kaufen" auf "Neutral" und erhöhen das Kursziel leicht, von 54,3 auf 55,0 Euro. Wood & Co bleibt bei Atrium auf "Hold" und hebt das Kursziel geringfügig, von 2,60 auf 2,62 Euro, an. Morgan Stanley bestätigt Wienerberger mit "Equalweight" und erhöht das Kursziel von 27,0 auf 28,0 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt bei Wienerberger auf "Hold" und hebt das Kursziel von 25,0 auf 26,0 Euro an. Die RCB erhöht Lenzing von "Hold" auf "Buy" und das Kursziel von 66,0 auf 83,0 Euro. Morgan Stanley bestätigt Andritz mit "Equalweight" und erhöht das Kursziel von 36,0 auf 38,0 Euro. Die Wiener Privatbank bleibt bei Andritz auf "Buy" und hebt das Kursziel von 36,9 auf 38,6 Euro an.

