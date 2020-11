Amazons Prime Video erhält mit Watch Party eine neue Funktion, mit der Filme und Serien gemeinsam geschaut werden können, selbst, wenn man örtlich getrennt ist. Die Funktion startet in Deutschland in der Beta. Nach Disney Plus bietet nun auch Amazon eine Co-Watching-Funktion für seinen Streaming-Dienst Prime Video in Deutschland an. Watch Party* soll hierzulande im Laufe des 9. Novembers starten, nachdem der Dienst in den USA schon seit Sommer 2020 genutzt werden kann. Amazon Prime Video: Watch Party startet in Deutschland Wie Amazon ankündigt, können über Watch Party für Prime Video bis zu 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...