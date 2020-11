Wien (www.anleihencheck.de) - Die Präsidentschaftswahl ist geschlagen und Herausforderer Joe Biden wird ab 20. Januar 2021 das Amt des Präsidenten der USA bekleiden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem nun deutlich mehr Klarheit in das alles überschattende Thema der letzten Woche eingekehrt sei, sollte COVID-19 die Themenvorherrschaft erneut an sich reißen. Biden messe der Pandemiebekämpfung oberste Priorität zu und wolle diese im Vergleich zu Trump deutlich umbauen, wenn auch hier bislang keine Lockdowns, sondern vielmehr Testungen, Kontaktrückverfolgung und Maskenpflicht im Gespräch seien. In Europa habe man bereits drastischere Schritte gesetzt und dies werde sich allmählich auch in den Konjunkturindikatoren widerspiegeln. ...

