Berlin (ots) - Mit einer digitalen Packparty will die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse zur Beteiligung an "Weihnachten im Schuhkarton" einladen. Im Rahmen der weltweit größten Geschenkaktion sollen auch dieses Jahr rund elf Millionen Kinder in mehr als 100 Ländern erreicht werden. "Da viele Veranstaltungen zum gemeinschaftlichen Päckchenpacken nicht stattfinden können, bringen wir die Aktion nun in die Wohnzimmer", sagt "Weihnachten im Schuhkarton"-Leiter Rainer Saga. Anlässlich der 25. Saison im deutschsprachigen Raum hoffe man auf bis zu 250 Teilnehmer, die in den 2,5 Stunden mitpacken. "Während man vor dem heimischen Rechner Schuhkartons mit seinen vorbereiteten Geschenken befüllt, erfährt man in Interviews mit ehemaligen Empfängern und weiteren Ehrenamtlichen auch mehr über die Auswirkungen der Aktion." Die digitale Packparty findet am Freitag, den 13.11., ab 18:30 Uhr statt. Alle Infos zur Teilnahme sowie Tipps zur Durchführung einer eigenen Online-Packparty findet man unter www.packparty.de (http://www.packparty.de)



Über "Weihnachten im Schuhkarton"



"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,3 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.



