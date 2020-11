DJ Sentix: Auswirkungen des "Lockdown Light" halten sich in Grenzen

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im November leicht zurückgegangen. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, sank der Index von plus 1,4 auf plus 1,3 Punkte. Der von der Bundesregierung beschlossene "Lockdown Light" wirke sich vergleichsweise wenig auf die Sentix-Konjunkturindizes aus, kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten. Die Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 17,5 (minus 19,3) Punkte, das ist der sechste Anstieg in Folge und der beste Wert seit März. Dr Erwartungsindex sank auf plus 22,0 (plus 24,5) Punkte.

"Die Erwartungen flachen sich zwar weiter ab und markieren den dritten Rückgang in Folge", sagte Hübner. "Mit einem Wert von plus 22 sind sie aber nach wie vor positiv und signalisieren damit, dass der konjunkturelle Erholungspfad noch nicht verlassen wurde. Und dieser ist bislang sehr deutlich intakt gewesen, wie der sechste Anstieg der Lagewerte auf minus 17,5 Punkte unterstreicht." Angesichts der dämpfenden Inlandsimpulse sei die deutsche Wirtschaft nun aber auf internationale Unterstützung angewiesen.

Auch beim Sentix-Konjunkturindex für den Euroraum hält sich der Effekt der neuen Einschränkungen in Grenzen. Der Index sank von minus 8,3 auf minus 10,0 Punkte. Der Lageindex veränderte sich kaum, er sank geringfügig von minus 32,0 auf minus 32,3 Zähler. Der Erwartungsindex gab von plus 18,8 auf plus 15,3 Punkte nach. "Die erneuten Lockdowns in vielen Ländern der EU haben einen geringeren Einfluss als befürchtet", sagte Hübner.

Der Grund für diese überraschend geringen Negativfolgen dürfte in der sehr positiven Entwicklung in Asien sowie der USA liegen, analysierte Hübner. Dort verzichte man auf drastische Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität, was speziell in Asien ex Japan schon wieder "boomartige Wachstumskräfte" freisetze.

