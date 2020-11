FRANKFURT (BaFin) -



Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Pegasus Development GmbH, laut eigenen Angaben mit Sitz in der Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, in Deutschland Wertpapiere in Form von "Anleihen" bzw. "Unternehmensanleihen" der Pegasus Development AG, laut eigenen Angaben mit Sitz in der Ringstrasse 14, 7000 Chur, Schweiz, ohne die erforderlichen Prospekte öffentlich anbietet.

