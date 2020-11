Anleger trotzen der Unsicherheit: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche kräftige Zuwächse verzeichnet. Entgegen den Befürchtungen von Marktteilnehmern sorgte die Hängepartie bei der US-Präsidentschaftswahl nicht für Zurückhaltung, die Anleger griffen im Gegenteil kräftig bei den Dividendentiteln zu. Der positive Trend hielt dabei beinahe die ganze Handelswoche an, lediglich am Freitag realisierten Investoren vor ...

