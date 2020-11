Zum ersten Mal wurde eine bemannte Testfahrt in einer Hyperloop-Kapsel durchgeführt. Die Kapsel erreichte dabei eine Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde. Virgin Hyperloop hat Geschichte geschrieben: Das Unternehmen hat erstmals eine bemannte Testfahrt durchgeführt. Die beiden ersten Hyperloop-Passagiere waren Firmenmitbegründer Josh Giegel und Managerin Sara Luchian. Die Testfahrt fand am Sonntag, den 8. November 2020, auf einer Hyperloop-Teststrecke in der Wüste nördlich von Las Vegas statt. Unternehmensangaben zufolge erreichte die Testkapsel ...

