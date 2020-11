Wien (www.anleihencheck.de) - Nach einer ereignisreichen Woche wird es in der Eurozone in den kommenden Tagen etwas ruhiger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am Datenkalender stechen mit den ZEW-Indices und dem sentix-Index die ersten Stimmungsumfragen für den Monat November hervor. Nach Meinung der Analysten der RBI dürfte die aktuelle Situation nicht besser eingeschätzt werden als zuvor. Die jüngste Entwicklung der Corona-Fallzahlen und die damit einhergehenden neuerlichen wirtschaftlichen Beschränkungen sollten zudem die Zukunftsaussichten belasten. Des Weiteren würden Zahlen zur Industrieproduktion im Monat September bekannt gegeben. ...

