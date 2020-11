FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3040 (2960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 600 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS URBAN & CIVIC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 345 (350) PENCE - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 705 (695) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 400 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 523 (500) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1175 (1160) PENCE - JEFFERIES CUTS RSA INSURANCE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 650 (600) PENCE - JEFFERIES CUTS UDG HEALTHCARE TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - TARGET 585 (735) PENCE - JEFFERIES RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS PT TO 300 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 785 (770) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 405 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN INITIATES JD SPORTS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1000 PENCE - LIBERUM RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 150 (115) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 400 (300) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OVERWEIGHT' (EW) - T 2280 (1900) PENCE - PEEL HUNT RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'SELL' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2100 (2350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ABCAM TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 1500 PENCE - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS RSA INSURANCE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 630 PENCE



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de