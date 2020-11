Seit 18 Jahren ist die BKS Bank in Kroatien tätig. Nun hat sie im Westen von Zagreb eine neue Filiale eröffnet. In modernstem Ambiente werden Pri- vatkunden exzellente Beratungs- und Serviceleistungen geboten. "Die Nähe zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Denn auch wenn vieles im Bankgeschäft rein digital funktioniert, ist eine persönliche Beratung nach wie vor das was zählt. Daher freue ich mich sehr über die Eröffnung unserer vierten Filiale in Kroatien. Ich wünsche dem Team viel Erfolg", so Herta Stockbauer, Vorstands- vorsitzende der BKS Bank. Weitere Filialen der BKS Bank in Kroatien befinden sich in Zagreb Poslovnica, in Rijeka und in Split, welche sich laut BKS "sehr gut entwickeln".

