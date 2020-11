Der EU-Ministerrat plant, noch in diesem Jahr einen Beschluss zu verabschieden, der Messaging-Dienste zwingt, eine Hintertür einzubauen. Damit soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verboten werden. Nutzende schätzen an Messaging-Diensten wie Whatsapp, Signal, Threema und Co. nicht zuletzt deren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, dass außer Sender und Empfänger niemand die Nachrichten lesen kann - nur sie sind im Besitz des Schlüssels zur Dechiffrierung. Auch auf den Servern der Betreiber werden nur verschlüsselte Versionen gespeichert. Strafverfolgungsbehörden ist das schon länger...

Den vollständigen Artikel lesen ...