Osterode (ots) - Frau Demet Karabacak (34 Jahre) ist Führungskraft bei dem Medizinproduktehandel Infimedix in Osterode am Harz und versorgt Kunden und Patienten mit der Fachberatung im Umgang mit Medizinprodukten und ist darüber hinaus Hauptansprechpartnerin und Fachkraft zum Thema Covid-19 Schnelltests.



"Mittlerweile stehen drei Testverfahren zur Verfügung, die alle wichtig sind und ihre Berechtigung haben, allerdings nur dann eine zuverlässige Auskunft geben, wenn sie richtig eingesetzt werden", berichtet die staatlich geprüfte Gesundheits- und Krankenpflegerin.



"Meine persönliche Berufung ist der Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen und daher wählte ich in jungen Jahren meinen Beruf als staatlich examinierte Krankenschwester. Die Ausbildung dazu schloss ich im Jahr 2008 in der Region Hannover ab. Danach packte uns das Heimweh und wir zogen mit der Familie zurück in den Heimatort Osterode. Zunehmend interessierte ich mich für kaufmännische Themen, so dass mein interdisziplinärer Einsatz aus Wirtschaft und Gesundheit bei Infimedix nunmehr seit mehreren Jahren andauert."



Frau Karabacak ist Hauptansprechpartnerin für Covid-19 Testungen bei der Firma Infimedix. Eine Durchführung erfolgt in den Räumlichkeiten In den Geeren 7, 37520 Osterode am Harz und ist bequem für jede Person buchbar unter infimedix.com (http://www.infimedix.com) oder telefonisch unter 05522/4060922.



Pressekontakt:



Frau Yvonne Busch, Tel. 05522/4060922, info@infimedix.de



Original-Content von: infimedix, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144162/4757185

