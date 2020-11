Die Österreicher errichten in der Hauptstadtregion Maskat zwei Hochwasserschutzdämme. Die Auftragssumme beträgt 165 Mio. Euro, die Bauarbeiten sollen noch im November beginnen, wie die STRABAG am Montag mitteilte. Der heimische Bauriese ist bereits seit 1970 im Oman tätig und hat dort zahlreiche Straßen, Brücken und Dämme gebaut. In Wien verliert die STRABAG-Aktie aktuell 1,89 Prozent auf 25,95 Euro. ...

