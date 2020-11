Mainz (ots) -Woche 46/20Dienstag, 10.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 China - Der entfesselte RiesePräsident auf LebenszeitGroßbritannien 20195.50 China - Der entfesselte RieseWohlstand statt DemokratieGroßbritannien 20196.35 China - Der entfesselte RieseWettlauf der SupermächteGroßbritannien 20197.20 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 20158.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 UFOs Declassified - Die GeheimaktenVerfolgungsjagd am HimmelUSA 20178.50 UFOs Declassified - Die GeheimaktenZum Abschuss freigegebenUSA 20179.40 UFOs Declassified - Die GeheimaktenAlarmstufe RotUSA 201710.25 UFOs Declassified - Die GeheimaktenDie schwarzen DreieckeUSA 201711.10 UFOs Declassified - Die GeheimaktenPanik in L.A.USA 201711.55 UFOs Declassified - Die GeheimaktenRoswell, New MexicoUSA 201712.40 ZDF-HistoryDie "Wendemorde" - Wie DDR-Schwerverbrecher freikamenDeutschland 201913.25 Tatort Einheit - Verbrechen der WendezeitDeutschland 202014.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche LiebeDeutschland 202014.55 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRKein EntkommenDeutschland 202015.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRStaatsmacht im VisierDeutschland 201916.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödlicher AbgrundDeutschland 201917.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRHabgier unter GenossenDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:21.00 Zwischen Wahn und WahrheitDie Macht der VerschwörungstheorienDeutschland 2020"Krank ohne Kasse - Wenn das Gesundheitssystem versagt" entfällt21.45 Die sieben größten Verschwörungstheorien der GeschichteDeutschland 2020"Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht" entfällt22.25 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 2018"Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co." Um 22.30 Uhr entfällt23.10 Das Jahr des Schwarzen TodesDie Pestepidemie von London 1349Großbritannien 2014"Im Medikamentenrausch - Nebenwirkung Gewalt" um 23.15 Uhr entfällt23.55 Leschs KosmosCorona: Was sagt die WissenschaftDeutschland 2020"Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch" um 0.00 Uhr entfällt0.40 heute journal1.05 Brennpunkt DeutschlandDortmund, NordstadtDeutschland 20201.50 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 20172.35 RockerkriegMord und VerratDeutschland 20173.15 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 20174.00 Die neuen Nazis - Vor der WendeDeutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4757266