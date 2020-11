Tauschangebot angenommen - der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die BENO-Anleihe 2014/21 (WKN A11QP9) im Rahmen des aktuellen Umtauschangebotes zum Umtausch in die neu BENO-Anleihe 2020/27 (WKN A3H2XT) eingereicht hat.

Seit heute, Montag, den 09.11.20, läuft das Umtauschangebot der alten BENO-Anleihe 2014/21 in die neue 5,30%-BENO-Unternehmensanleihe 2020/27. Ab dem 16.11. kann die Anleihe auch öffentlich mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Das Umtauschangebot endet am 20. November, die Zeichnungsfrist am 27. November 2020.

BENO-Anleihe 2020/27

ANLEIHE CHECK: ...

