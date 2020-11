DJ Scholz: Mehrwertsteuersenkung kommt an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine jüngste Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, nach der Supermärkte die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli fast vollständig an ihre Kunden weitergegeben haben, als Beleg für das Funktionieren der von ihm initiierten Maßnahme gewertet.

"Die Studie bestätigt unseren Kurs, unsere entschlossene Politik wirkt", erklärte Scholz in einem von seinem Ministerium verbreiteten Statement. "Die Senkung der Mehrwertsteuer kommt an bei den Bürgerinnen und Bürgern." Die Preise seien spürbar gesunken. Dass die Mehrwehrsteuersenkung fast vollständig an die Kunden weitergegeben werde, helfe "nicht nur unserer Konjunktur", sondern vor allem denen, die nicht so viel Geld auf dem Konto hätten.

Nach der Umfrage, die nach Angaben des Ifo-Instituts 60.000 Produkte im Online-Shop der Einzelhandelskette Rewe umfasste, sind die Preise um durchschnittlich 2 Prozent gesunken. Bei Produktgruppen mit stärkerem Wettbewerb hat die Mehrwertsteuersenkung demnach größere Preisreduzierungen verursacht als bei Produktgruppen mit weniger intensivem Wettbewerb.

November 09, 2020 06:25 ET (11:25 GMT)

