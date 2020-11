Der Goldpreis startet ohne große Veränderungen in die neue Woche. Nachdem es zunächst danach aussah, als wolle Gold die 1.960 Dollar in Angriff nehmen, ist dieses Unterfangen vorerst abgesagt. Gold pendelt um den Schlusskurs von vergangener Woche. Derweil machen sich mehr und mehr Brancheninsider Gedanken darüber, wann die große Übernahmewelle in dem Sektor startet. Immerhin hat Barrick alleine im dritten Quartal 1,3 Milliarden Dollar Free Cashflow erwirtschaftet. Die gleiche Summe weist auch Newmont ...

