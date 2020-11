Die bulgarische Hauptstadt Sofia hat angekündigt, 30 Elektrobusse und zehn Ladestationen zu beschaffen. Der Auftrag geht an das bulgarisch-chinesische Bietergemeinschaft von Chariot Motors und Higer Bus, die sich gegen Solaris durchsetzte. In Sofia waren zuvor zwei Ausschreibungen für E-Busse gescheitert. Die erste Ausschreibung musste nach einem technischen Fehler in der Dokumentation gestoppt werden, ...

