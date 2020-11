Das Berliner Start-up will 837.000 Euro für eine 773-Kilowatt-Photovoltaik-Anlage einsammeln. Es ist das erste Projekt von Ecoligo in Thailand, weshalb es den Crowdinvestoren einen Zusatzzins von einem Prozent für den Markteintritt gewährt.Ecoligo weitet seine Aktivitäten in Asien aus. Kürzlich ist das erste Photovoltaik-Projekt in Thailand auf der Plattform "ecoligo.investment" veröffentlicht worden. Insgesamt sollen bei Crowdinvestoren 837.000 Euro eingeworben werden, um eine 773 Kilowatt Photovoltaik-Anlage für den metallverarbeitenden Betrieb Xcellent zu refinanzieren. Eine Beteiligung ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...