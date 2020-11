EMX Royalties ist bereits ein stark diversifiziertes Unternehmen, dass deutlich mehr als 100 Rohstoffprojekte weltweit besitzt. Mit der Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten wird es auch Effekte auf dieses Portfolio geben. Und die dürften positiv sein.

EMX Royalties sollte von der Agenda des neuen US-Präsidenten profitieren

Das Portfolio von EMX Royalty (3,88 CAD, 2,48 Euro; CA36873J1075) umfasst zirka zu 62 Prozent Goldprojekte, zu gut 20 Prozent Kupferinteressen und der Rest liegt vor allem im übrigen Industriemetall- und Batteriemetallsektor. Bei Kupfer kommt nun Neu-US-Präsident Joe Biden ins Spiel. Denn Biden will stark auf erneuerbare Energien und Elektromobilität zum Umweltschutz setzen. So will Biden auch wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Für die Umsetzung von Projekten in der Elektromobilität und bei erneuerbaren Energien - vor allem aus Sonne und Wind - wird viel mehr Kupfer benötigt als bisher. Denn Kupfer ist quasi das Metall der Energiewende. Es wird zur Übertragung und beim Einsatz in Kabeln benötigt und verbessert auch die Energieeffizienz. NIcht zuletzt benötigen Elektroautos etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor.

Aussichtsreiche Vereinbarungen mit Partnerunternehmen

EMX besitzt zum Beispiel Lizenzvereinbarungen in Serbien beim Timok-Kupferprojekt, das vom chinesischen Großkonzern Zijin Mining bearbeitet und weiterentwickelt wird. In Schweden hat EMX etwa an District Metals ein aussichtsreiches Projekt verkauft und im Südwesten der USA besitzen die Kanadier ebenfalls Projekte.

Doch auch im Bereich Gold wird EMX von Biden profitieren. Denn die Demokratische Partei in den USA hat bereits ein weitreichendes Konjunkturhilfsprogramm vorgestellt. Das wird die Staatsverschuldung weiter in die Höhe treiben. Damit wiederum können weder die US-Notenbank Federal Reserve noch die anderen großen Notenbanken rund um den Globus die Zinsen nicht stark nach oben ziehen, damit der Schuldendienst nicht überfordert wird. Die Zinsen werden also noch lange auf niedrigem Niveau bleiben. Auf der anderen Seite wird wohl die Inflation ...

