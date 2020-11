Der US-Wahltag hat die Wall Street eindeutig besorgt. Seit etwa einer Woche hat die Volatilität an den Aktienmärkten stark zugenommen und die Anleger überlegen, was der US-Wirtschaft in den nächsten vier Jahren bevorsteht. Diese Befürchtungen sind weitgehend unbegründet. Zwar hat der Aktienmarkt mit einem Demokraten im Weißen Haus in den letzten 75 Jahren historisch gesehen besser abgeschnitten. Doch beide Parteien haben gesunde jährliche Gewinne bei der Aktienbewertung erzielt. Da das Wachstum ...

